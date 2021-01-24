انطلاق 10 رحلات بالون طائر بسماء الأقصر اليوم

أطلقت شركات البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي، طوال اليوم الأحد، 8 رحلات سياحية بسماء محافظة الأقصر، نقلت عبرهم ما يقرب من 100 راكب بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.وتواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر.الجدير بالذكر، أن سياحة البالون الطائر بمحافظة الاقصر تشهد خلال الاونة الاخيرة انخفاضا ملحوظا في معدلات التشغيل، حراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا.