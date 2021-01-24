قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

نعت الهيئة العامة لقصور الثقافة قيادة وعاملين، الشاعر والكاتب المسرحى عبدالغنى مصطفى عضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر وعضو اتحاد الكتاب، الذى وافته المنية اليوم، والهيئة قيادة وعاملين يسألون المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر، وأن يسكنه فسيح جناته.وولد عبدالغنى مصطفى فى مدينة كفرالزيات عام 1955، وتعددت كتاباته فى عدد من المجالات الأدبية، ومن إصداراته الشعرية ديوان "حكاوى على وتر الراوى"، ومن إصداراته المسرحية "احترس الهارب مجنون"، وفى الكتابة للأطفال "الغول والقط نونو"، كما شارك فى العديد من المؤتمرات اﻷدبية واللقاءات الثقافية وكان له تواجد فاعل ومؤثر فى الحركة الأدبية فى محافظة الغربية.