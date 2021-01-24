اللجنة العسكرية الليبية تطالب بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد

نفت ‏اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5، اليوم، تمديد مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.وأكدت ‏اللجنة العسكرية 5+5 والتي تضم ممثلين عن الجيش الليبي وحكومة الوفاق في بيان مشترك اليوم على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الخروج من ليبيا فورا.يذكر أن مهلة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفقا لاتفاق جنيف بين الأطراف الليبية انتهت أمس، فيما طالبت البعثة الأممية إلى ليبيا بضرورة الخروج الفوري للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.