«مجانا لغير القادرين».. «الصحة» تكشف ثمن لقاح كورونا وموقف الحوامل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن جميع الأطقم الطبية ستحصل على لقاح فيروس كورونا بالمجان.









وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد: "نعلن توقيت إعطاء لقاح فيروس كورونا لكبار السن في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل".









ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن تكلفة جرعتي لقاح فيروس كورونا رمزية ولن تتجاوز 200 جنيه للقادرين، مؤكدة: "سنوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لغير القادرين".