رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«مجانا لغير القادرين».. «الصحة» تكشف ثمن لقاح كورونا وموقف الحوامل

الأحد 24/يناير/2021 - 10:09 م
جريدة الدستور
طباعة
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن جميع الأطقم الطبية ستحصل على لقاح فيروس كورونا بالمجان.

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المُذاع عبر فضائية "أون إي" مساء اليوم الأحد: "نعلن توقيت إعطاء لقاح فيروس كورونا لكبار السن في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل".

 

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن تكلفة جرعتي لقاح فيروس كورونا رمزية ولن تتجاوز 200 جنيه للقادرين، مؤكدة: "سنوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لغير القادرين".


موضوعات متعلقة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

أيام زمان

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته