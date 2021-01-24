تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا في أسوان اليوم

سجلت محافظة أسوان، اليوم الأحد، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد إيجابية التحاليل الطبية الخاصة بهم، نظرًا لظهور الأعراض عليهم.وترصد ''الدستور'' بيانات الـ12 حالة التي تم التأكد من إصابتهم وهم: و"ع. م. ج"، مقيم بمنطقة البصيلية بحري- مركز إدفو، يبلغ من العمر 85 عامًا، و"ا. م. ا"، مقيم بمنطقة الفوزة- ادفو، يبلغ من العمر 34 عامًا، و"ا. م. ا"، مقيم بمنطقة الخزان غرب، يبلغ من العمر 19 عامًا"، و"ف. ع. م"، مقيمة بقرية الدروتنقاله- نصر النوبة، يبلغ من العمر 75 عامًا"، و"س. ا. ع"، مقيم بمنطقة السد العالي شرق، يبلغ من العمر 73 عامًا، "ح. ح. ا"، مقيم بحي خالد بن الوليد، حي السادات مدينة أسوان، يبلغ من العمر 75 عامًا.كما تضمن بيانات المصابين التالي: و"ن. ا. ع"، مقيمة بمنطقة المنشية الجديدة، تبلغ من العمر 29 عامًا، عامًا، و"ا. ه. ع"، مقيم بجزيرة بهريف، يبلغ من العمر 42 عامًا، و"ع. ا. ح"، مقيم في مدينة أبوسمبل السياحي، يبلغ من العمر 86 عامًا، و"ا. ا. ع"، مقيمة بقرية دكة- نصر النوبة، تبلغ من العمر 62 عامًا، و"س. م. م"، مقيمة بمنطقة المنشية الجديدة، تبلغ من العمر 64 عامًا، و"ص. ت. ا"، مقيمة بمنطقة الخزان غرب، تبلغ من العمر 52 عامًا.