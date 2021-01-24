«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

تنظم لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة ومقررها الدكتور خالد العامري، في الرابعة عصر غد الاثنين، محاضرة تحت عنوان "النشر العلمي للناشئين"، بقاعة المجلس.ومن المقرر أن يلقي المحاضرة الدكتور هشام عبد الدايم عميد معهد الكبد بكلية الطب جامعة المنوفية، ويديرها الدكتور حسين البنهاوي عضو لجنة الكتاب والنشر بالمجلس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق.كما تبث الندوة مباشرة "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عبر الرابط التالي:https:www.facebook.comConferenceDepartment