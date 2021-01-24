تبون يتلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون للاطمئنان على صحته

تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاطمئنان على صحته، خلال رحلته العلاجية الحالية بألمانيا.وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية اليوم فإن الرئيس ماكرون، أبلغ الرئيس تبون برغبته في استئناف العمل معا على الملفات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الملفات الاقتصادية، والقضايا الإقليمية وملف الذاكرة، فور عودة الرئيس تبون إلى الجزائر.ووجه الرئيس تبون الشكر للرئيس الفرنسي على مشاعره النبيلة، مؤكدا له استعداده للعمل على هذه الملفات بعد عودته إلى الجزائر.