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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4683 إصابة بكورونا في بولندا

الأحد 24/يناير/2021 - 10:37 م
كورونا في بولندا
كورونا في بولندا
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ذكرت وزارة الصحة البولندية الأحد أنه تم تسجيل 4 آلاف و683 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ(24) ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية- أنه بهذه الحالات الجديدة (الإصابات والوفيات) ارتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى مليون و475 ألفًا و445 حالة إصابة، والوفيات إلى 35 ألفًا و363 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من كورونا مليونًا و230 ألفًا و446 حالة.

وبدأت الحكومة برنامج تطعيم وطني يوم 27 ديسمبر الماضي، وكان العاملون في مجال الصحة أول من يتم تطعيمهم ضد المرض.. وبدأت بولندا أمس الأول الجمعة تطعيم كبار السن من المواطنين الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا.. وبلغ عدد من تم تطعيمهم حتى الآن 701 ألف و164 مواطنًا وفقًا لبيانات رسمية منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وطبقت بولندا حجرًا صحيًا يوم 28 ديسمبر الماضي وحتى 17 يناير الجاري ثم تم تمديده بعد ذلك إلى يوم 31 يناير.. وما زالت الفنادق ومنتجعات التزلج مغلقة.. وتم غلق جميع مراكز التسوق الكبرى وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات المائية.. ولم يتضمن الغلق متاجر البقالة والصيدليات.. ويسمح للمطاعم فقط بتسليم الزبائن الطلبات أو توصيلها إلى المنازل.

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