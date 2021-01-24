الباز: قناة النهار دخلت عصرًا جديدًا بالتعاقد مع مجموعة شويري للتسويق الإعلاني

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بتعاقد شبكة قنوات النهار، مع مجموعة شويري للتشويق الإعلاني لتولي مهام التسويق الإعلاني للقناة.





وقال الباز في برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، إنه شاهد على قناة النهار منذ عام ٢٠١١، عندما بدأ عمله في الإعداد التليفزيوني، موضحًا أن القناة منذ أن بدأت وهي تعمل باحترافية شديدة، وكل المسؤولين عنها يسعون لتقديم محتوى يهم الناس.





وواصل أن علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شبكة قنوات النهار دائما ما يوجه بضرورة الاهتمام بمشاكل الناس وتسليط الضوء على أوجاعهم.