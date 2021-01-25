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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بـ«تحويشة العمر».. حكايات سيدات تبرعن بممتلكاتهن لصندوق تحيا مصر

الإثنين 25/يناير/2021 - 01:36 م
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
سالي رطب
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دائما ما كانت المرأة المصرية رمزا للتحمل والمساندة، ومنذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق تحيا مصر عام 2014، ضمن مبادرة الرئيس لدعم اقتصاد مصر والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، ودعم العدالة الاجتماعية، كان لسيدات مصر دور كبير في دعم الصندوق والتبرع له وإن كان بكل ممتلكاتهن، "الدستور" رصدت في السطور التاليةحكايات لسيدات مصر دعموا الصندوق بممتلكاتهن.

- سبيلة تتبرع بمشغولاتها الذهبية

سبيلة عجيزة، سيدة مصرية من محافظة الدقهلية، تلقت دعوة لحضور احتفالية يوم المرأة وعيد الأم، فقامت بتحضير حقيبة وضعت بها كل ما تمتلكه من ذهب، ومجوهرات، وقدمتها هدية لصندوق تحيا مصر بالإضافة إلى 200 ألف جنيه.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحاجة سبيلة وعبّر لها عن تقديره لها ولتضحيتها من أجل مصر، وكانت سبيلة قد تواصلت مع الرئاسة المصرية لطلب لقاء الرئيس، وفوجئت بدعوتها لحضور احتفالية المرأة المصرية، وعيد الأم، فرفضت الحضور، ثم أبلغها مندوب من الرئاسة بتحقيق رغبتها بلقاء الرئيس.

- سعيدة تتبرع بربع مليون جنيه

تبرعت سيدة مصرية تبلغ من العمر 70 عامًا تدعى سعيدة محمد سيدة، بربع مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، وقالت في تصريحات تليفزيونية أن الرئيس يبني مدارس ومدن جديدة وغيرها، لذا قررت هي وأولادها التبرع والوقوف بجانب الدولة.

- زينب تتبلغ بقرط ذهبي

في عام 2014 لفتت قصة الحاجة زينب الملاح انتباه الكثيرين، خاصة أنها تبرعت بقرطها الذي لا تملك من مدخرات غيره لصندوق تحيا مصر، الحاجة زينب التي تجاوزت التسعين من العمر، من إحدى قرى محافظة الدقهلية استقبلها الرئيس السيسي بقصر الاتحادية، كما وضعت صورتها ضمن صور أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة في المنصورة.

- سميرة تتبرع بأرضها للصندوق

من محافظة المنوفية أعلنت الحاجة سميرة عبد المجيد تبرعها بجميع ما تملك من أموال لصندوق تحيا ومنزلها القائم على قيراط ونصف، لبناء مدرسة، وأرضها البالغة 45 قيراطا لبناء مستشفى كبيرة تتبع مستشفى 57357.

وأضافت سميرة البالغة من العمر 77 عامًا أن حبها للرئيس، وخوفها على وطنها هو الذي دفعها للتبرع للصندوق.

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