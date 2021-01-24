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متى يلجأ الزوجان للحقن المجهري كوسيلة للإنجاب؟

الأحد 24/يناير/2021 - 10:43 م
الدكتور، أحمد رفعت
الدكتور، أحمد رفعت عدلي
سارة ساويرس
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يعاني الكثير من الأزواج من تأخر الإنجاب، وبعضهم يتجه إلى عمليات الحقن المجهري كوسيلة طبية حديثة للإنجاب، ولهذا يتحدث اليوم الدكتور أحمد رفعت عدلي، استشارى الحقن المجهري وأطفال الأنابيب وعلاج تأخر الحمل، والحاصل على دبلوم الحقن المجهري وأطفال الأنابيب من مستشفى برمنجهام بإنجلترا، عن متى يلجأ الزوجين للحقن المجهري؟

يقول دكتور أحمد رفعت عدلي إنه من أهم ثورات العلم الحديث في علاج تأخر الإنجاب هو الحقن المجهري، وسوف نتعرف اليوم على الأسباب التى تجعل الزوجين يتجهون إلى الحقن المجهري كوسيلة للإنجاب كالتالي:

أولًا: عدم وجود حيوانات منوية بالسائل المنوي الخاص بالزوج، وفي هذه الحالة نقوم بأخذ عينة من الخصية ونقوم بفحصها وإذا وجدت حيوانات منوية في هذه العينة نقوم بتجميد هذه الحيوانات لحين تجهيز الزوجة لإجراء الحقن المجهري.

ثانيًا: وجود ضعف في الحركة أو العدد أو زيادة نسبة التشوهات في الحيوانات المنوية بعد فشل العلاج الطبي في إصلاح هذه المشاكل.

ثالثا: انسداد قناتي فالوب التي تمر من خلالها البويضة بعد خروجها من المبيض.

رابعًا: وجود تكيسات علي المبايض بعد فشل التنشيط وتثقيب المبايض بالمنظار في حدوث الحمل.

خامسًا: في بعض حالات البطانة المهاجرة.

سادسًا: في حالات تأخر الإنجاب الغير معلوم السبب، وذلك بعد فشل التلقيح الصناعي مع التنشيط في حدوث الحمل.

سابعًا: في حالات الانخفاض الشديد في مخزون المبيض والذى يمكن معرفته بعد إجراء تحليل معين.

ثامنًا: رغبة الزوجين في فحص الأجنة فحصًا وراثيًا لاستبعاد بعض الأمراض الوراثية التى قد تكون منتشرة في العائلة، وبالتالي يمكننا نقل أجنة سليمة ليس بها أي أمراض وراثية.

تاسعًا: رغبة الزوجين في تحديد نوع الجنين (ذكر أو أنثى)، وذلك عن طريق فحص الأجنة قبل نقلها ومعرفة نوعها.

عاشرًا: في بعض الأحيان يعمل الزوج بالخارج ويأتي إجازة قصيرة، وقد لا يسعفه الوقت للحمل الطبيعي فيلجأ الزوجان للحقن المجهري كوسيلة أسرع للإنجاب.

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