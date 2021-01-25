الجامعات المصرية ترسل أول 50 طالبًا لـ«ناسا» مع نهاية 2021

علمت "الدستور" أنه تم الاتفاق على تعاون بين كلٍ من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، على إرسال بعثة من طلاب مصريين لوكالة ناسا الفضائية.وأكد المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن البعثة ستكون مكونة من 50 طالبًا من مختلف الجامعات المصرية الحكومية، من طلاب الفرقة الثالثة والرابعة فقط، بمثابة التدريب الصيفي، لتكون بعثة أول 50 طالبًا لـ"ناسا" مع نهاية 2021.جدير بالذكر أن الكليات المختارة هي الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعمارة)، كليات العلوم (فلك – فيزياء - رياضيات)، كليات علوم الحاسب (حاسبات ومعلومات)، المعاهد العليا المعتمدة والمكافئة للكليات السابق ذكرها.