رئيس الوزراء يهنئ لاعبى منتخب مصر لكرة اليد بالصعود لدور الثمانية بكأس العالم

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الليلة مباراة منتخب مصر ونظيره السلوفيني، في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد، والتي انتهت بالتعادل، وتأهل مصر إلى دور الثمانية للبطولة.وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى لاعبى الفريق وجهازهم الفنى والإدارى ومسئولى اللعبة، ووزير الشباب والرياضة بصعود منتخبنا الوطنى لدور الثمانية بالبطولة.وأشاد رئيس الوزراء بالأداء الرجولي لمنتخبنا الوطني خلال جميع منافسات البطولة خاصة هذه المباراة الحاسمة التي استطاع خلالها اللاعبون تغيير النتيجة في توقيت دقيق من المباراة، بما يؤكد الإرادة القوية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب، فى هذه البطولة التى تشرف مصر بتنظيم النسخة الـ27 لها.