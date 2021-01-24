إطلاق اسم رئيس «مصر للطيران للصيانة» على هنجر 7000

تقرر إطلاق اسم الفقيد المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على هنجر 7000، الذي توفي اليوم أثناء تأدية عمله، تخليدا لاسم أحد أبناء الشركة البارين تقديرا لجهوده الجليلة.جاء ذلك بمبادرة من الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بالاتفاق مع الطيار رشدي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.