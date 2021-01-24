وزير الزراعة يتعهد بحل أزمة عمالة التشجير

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور أصيل فيها، إنما هى مسؤولية المحافظات.أكد القصير، في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد لدين وكيل مجلس النواب، أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة.أشار وزير الزراعة إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدًا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.