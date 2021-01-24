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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزير الزراعة يتعهد بحل أزمة عمالة التشجير

الأحد 24/يناير/2021 - 11:12 م
السيد القصير
السيد القصير
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أزمة العمالة المؤقتة "عمال التشجير" ليس للوزارة أي دور أصيل فيها، إنما هى مسؤولية المحافظات.

أكد القصير، في تعقيبه على أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد لدين وكيل مجلس النواب، أنه سيتواصل مع وزير المالية والوزارات المعنية من أجل إنهاء هذه الأزمة.

أشار وزير الزراعة إلى أن موضوع عمال التشجير "شائك" وممتد منذ فترات طويلة، متعهدًا بالعمل على إنهاء هذه الأزمة.

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