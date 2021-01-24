نور محمود ينتهي من «القاهرة كابول» ويواصل «هجمة مرتدة»

يواصل الفنان نور محمود تصوير دوره في مسلسل "هجمة مرتدة" الذي يخوض بطولته كل من النجوم أحمد عز وهند صبري وأحمد صلاح حسني وهشام سليم وإنجي المقدم وصلاح عبد الله وندى موسى ومن إخراج أحمد علاء.ويقدم نور محمود خلال العمل دور جديد مختلف عن ما قدمه من قبل، حيث يقوم بدور ضابط مخابرات مصري وهو المأخوذ من قصة حقيقية لرجال المخابرات المصرية.وانتهى نور محمود مؤخرا من تصوير دوره في مسلسل "القاهرة كابول" الذي يعتبر التعاون الرابع بينه وبين المخرج حسام على.والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وبطولة النجوم طارق لطفي وفتحى عبد الوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع والفنان القدير نبيل الحلفاوي، حيث يقوم بدور مدرس يرتبط بعلاقة عاطفية مع حنان مطاوع التي تعمل معه في نفس المدرسة.