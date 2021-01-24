جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها

خطفت النجمة جورجينا رودريجيز، إليها أنظار الكثير من رواد التواصل الاجتماعى، فى أحدث إطلالة لها، حيث نشرت مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".وتألقت جورجينا، حبيبة لاعب الكرة الشهير، كريستانو رونالدو، بسويت شيرت رياضي، لونه أوف وايت، مع بنطال رياضي من اللون نفسه، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون يزينه اللون الأسود فى المنتصف.كما جعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها، وزينته برابطة شعر باللون البرتقالي، كما نسقت مع إطلالتها حقيبة كبيرة الحجم بنفس اللون.وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أعلن فى وقت سابق، أنه تقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.وبحسب صحيفة El Mundo، قرر كريستيانو الإعلان عن تقدمه للفتاة التي يحبها قلبه، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالم، حيث وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما سويا فى كافة المناسبات والإجازات.