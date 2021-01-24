رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها

الأحد 24/يناير/2021 - 09:14 م
جورجينا رودريجيز
جورجينا رودريجيز
سارة ساويرس
طباعة
خطفت النجمة جورجينا رودريجيز، إليها أنظار الكثير من رواد التواصل الاجتماعى، فى أحدث إطلالة لها، حيث نشرت مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وتألقت جورجينا، حبيبة لاعب الكرة الشهير، كريستانو رونالدو، بسويت شيرت رياضي، لونه أوف وايت، مع بنطال رياضي من اللون نفسه، ونسقت مع إطلالتها كوتشي أبيض اللون يزينه اللون الأسود فى المنتصف.

كما جعلت شعرها الأسود منسدلًا على أكتافها، وزينته برابطة شعر باللون البرتقالي، كما نسقت مع إطلالتها حقيبة كبيرة الحجم بنفس اللون.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، أعلن فى وقت سابق، أنه تقدم لطلب الزواج من صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، بعد علاقته بها منذ 4 سنوات ماضية.

وبحسب صحيفة El Mundo، قرر كريستيانو الإعلان عن تقدمه للفتاة التي يحبها قلبه، خلال حفل نظمه لمقابلة أصدقائه، وبالفعل وافقت جورجينا على طلب النجم العالم، حيث وتربط رونالدو وجورجينا، علاقة عاطفية منذ يونيو 2016، ومن وقتها وهما ينشران صورا لهما سويا فى كافة المناسبات والإجازات.
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار فى أحدث إطلالتها

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

التضامن تحذر من استخدام اسمها فى النصب على المواطنين

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

السويد تتصدر المجموعة الرابعة بمونديال اليد بالفوز على الاتحاد الروسى 34ـ20

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته