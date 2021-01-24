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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

نائب مهنئًا الداخلية بالعيد الـ69: تضحيات رجالها «غير مسبوقة»

الأحد 24/يناير/2021 - 09:14 م
أحمد محسن، عضو مجلس
أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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هنأ أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الداخلية ورجال الشرطة بالعيد الـ69 لبطولات رجالات الداخلية وأدوارهم الوطنية المشهودة.

وأكد محسن، في تصريحات صحفية الأحد، أن رجال الأمن وعلى مدى العقود الماضية، أثبتوا أنهم الدرع الحامي للأمن الداخلي والقادرين على التصدي للعصابات الإرهابية والفوضى والتشكيلات العصابية في المخدرات والسرقة ومختلف الجرائم، موضحًا أن بطولاتهم تظهر يومًا بعد يوم من أجل وطن آمن مستقر.

شدد عضو الشيوخ على أن الفضل في ذلك يعود للرئيس السيسي الذي لم يتوان عن تقديم الدعم لرجالات الداخلية والإشادة بالدور الوطنى لجهاز الأمن والعمل على تطوير وتحديث مختلف منشأت الداخلية والاهتمام بتطوير كوادرها.

أضاف نائب بني سويف أن المؤامرة على رجال الداخلية بعد ثورة يناير 2011 كانت كبيرة للغاية، وكانت تستهدف تحطيم هذا الجهاز القوي المنيع: الله سلم الوطن بوصول قيادة سياسية واعية ممثلة في الرئيس السيسي، أعاد لرجال الداخلية هيبتهم وهو ما ينعكس على كل مجالات التنمية والاستقرار في الوطن.

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