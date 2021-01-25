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نوبات الهلع.. أنواعها وأعرضها الأكثر شيوعًا

الإثنين 25/يناير/2021 - 12:01 ص
نوبات الهلع
نوبات الهلع
إسلام جمال
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تعتبر نوبات الهلع عبارة عن حالة من الخوف الشديد يشعر معها الشخص بأن قلبه سيتوقف وينتابه إحساس باقتراب نهايته.

وتحدث تلك النوبات بشكل مفاجئ دون سابق إنذار أو سبب واضح، يصاحبها أعراض نفسية وجسدية نتيجة زيادة في إفراز هرمون الأدرينالين في المخ والمسؤول عن التحفيز والمواجهة.

ووفقًا لما ذكره موقع ويب ميد الطبى، يحتاج اضطراب الهلع إلى تدخل طبي وعلاج، وفي الأغلب تستمر مدة نوبة الهلع من 20 دقيقة الى ساعة على حسب الحالة النفسية للمريض وظروفه المحيطة.

أنواع نوبات الهلع:
تنقسم نوبات الهلع إلى نوعين أحدهما متوقع والآخر يحدث بشكل عفوي ومفاجئ دون أسباب وهو الأكثر صعوبة.

«نوبات متوقعة»
تحدث نوبات الهلع المتوقعة أو الظرفية بعد تعرض الشخص لحافز قوي يسبب له الفوبيا ويثير مخاوفه فلا يستطيع السيطرة على تلك الهجمات التي تواجهه، فتبدأ أعراض نوبة الهلع في الظهور.

«نوبات غير متوقعة»
تحدث نوبات الهلع العفوية وغير المتوقعة فجأة دون أي سبب واضح فتهاجم الشخص في أي مكان سواء في المنزل، العمل، الشارع، القيادة، أو التسوق.

أعراض نوبة الهلع
تحدث أعراض نوبات الهلع بشكل مفاجئ وفي أي وقت وتتضمن أعراض نفسية وجسدية وتشمل:

الخوف الشديد:
الخوف هو السمة الرئيسية لنوبة الهلع حيث تواجه خلالها شعور بالخوف والفزع الشديد، مثل إقتراب الموت للشخص المريض.

الانفصال عن الواقع:
ستشعر أثناء نوبة الهلع بالانفصال عن الواقع وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين كما لو أنك في عالم آخر، بسبب سيطرة مشاعر الخوف عليك وتدافع الأفكار الشديد إلى عقلك.

هلاوس:
قد يتخلل نوبات الهلع هلاوس سمعية وبصرية مثل رؤية أشياء وسماع أصوات غير حقيقية نتيجة حالة الاضطراب البالغ التي تواجهك.

ارتفاع ضربات القلب:
من أعراض نوبات الهلع الجسدية حدوث تسارع في ضربات القلب، بسبب ارتفاع ضغط الدم فتشعر أن قلبك سيتوقف وعلى وشك النوبة القلبية.

العرق:
تكون أجهزة الجسم في حالة شد عصبي شديد وتعمل بأقصى طاقتها خلال نوبة الهلع ستلاحظ انهمار العرق الغزير بسبب زيادة في نشاط الغدة الدرقية.

ضيق في التنفس:
تؤدي نوبة الهلع إلى الشعور بضيق شديد في التنفس ناتج عن حالة التوتر والشد العصبي التي تتعرض لها وظائف الرئة يصاحب ذلك إحساس بالحرقان وآلام في الصدر.

آلام في المعدة:
تسبب نوبة الهلع الشعور بحموضة وآلام في المعدة نتيجة اضطراب في حركات الأمعاء التي تتعرض لشد عصبي كبير يترتب عليها القئ، الغثيان، الإسهال، أو الإمساك.

تلعثم في الكلام:
أثناء نوبة الهلع لن تستطيع التحدث بشكل منطقي وواضح، بسبب فقدان التركيز وتشتت الانتباه والذي يسيطر عليه مشاعر القلق والخوف.

تنميل في الرأس:
ستشعر أثناء النوبة بتنميل في الرأس والأطراف كما لو أن شعر رأسك يقف، بسبب الضغط الشديد علي الأعصاب وحالة التوتر التي تتعرض لها.

ارتعاش الأطراف:
البرودة وارتعاش الأطراف هي العرض الشهير لنوبة الهلع نتيجة وضعية القتال التي تتخذها عضلات الجسم واستعداداها للهجوم.

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