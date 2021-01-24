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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المتحدة تعين شركة POD وكيلًا إعلانيًا لكل محطاتها التليفزيونية

الأحد 24/يناير/2021 - 09:14 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، عن تعيين شركة POD وكيلًا إعلانيًا لشبكاتها التليفزيونية، والتي تشمل أون ودي إم سي وسي بي سي والحياة لمدة خمس سنوات، وذلك بعد منافسة مع عدد من الوكلاء الإعلانيين داخل وخارج مصر.
وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة بأن شركة POD قد أثبتت جدارة وتميز في تقديم خدمات العلاقات العامة لكبرى المؤسسات وتنظيم المؤتمرات والوكالة الإعلانية للوسائل الإعلامية المختلفة.
وأفاد صالح بأن الأستاذ تامر مرسي اجتمع بمجلس إدارة شركة POD برئاسة الأستاذ عمرو الفقي، وتم خلال الاجتماع تكليف الأستاذ زكي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسًا تنفيذيًا للتشغيل والاستراتيجيات، وتكليف الأستاذ جمال صلاح نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وتم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وتمنى لهم التوفيق في مهمتهم القادمة.

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