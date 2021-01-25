رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 يناير 2021 الموافق 12 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كيفية حذف حساب «فيسبوك» نهائيا ووقف نشاط الصفحة لفترة محددة

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:08 ص
فيسبوك
فيسبوك
طباعة
يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية عن كيفية حذف حساب "فيسبوك" نهائيا ووقف نشاط الصفحة لفترة محددة، لعدم الشعور بالأمان واختراق الخصوصية عقب التعديلات والقوانين الجديدة التي أقرتها شركات التواصل الاجتماعي في العالم.

وتوفر "الدستور" لقراءها طريقة كيفية حذف حساب "فيسبوك" نهائيا ووقف نشاط الصفحة لفترة محددة

كيفية حذف حساب فيسبوك نهائيا

- انقر على في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.
- حدد الإعدادات والخصوصية، ثم انقر على الإعدادات.
- انقر على معلوماتك على فيسبوك في العمود الأيمن.
- انقر على حذف حسابك ومعلوماتك، ثم انقر على حذف حسابي.
- أدخل كلمة السر، ثم انقر على متابعة، وانقر على حذف الحساب.

كما يمكنك إلغاء حذف حسابك، إذا كانت المدة منذ بدء الحذف أقل من 30 يومًا. ولكن بعد 30 يومًا، سيتم حذف حسابك وجميع معلوماتك نهائيًا، ولن تتمكن من استرداد معلوماتك.

قد يستغرق حذف جميع الأشياء التي نشرتها ما يصل إلى 90 يومًا من بداية عملية الحذف. أثناء حذفنا لهذه المعلومات، لا يمكن لمستخدمي فيسبوك الآخرين الوصول إليها.

قد تظل نُسخ من معلوماتك بعد مرور 90 يومًا في التخزين الاحتياطي الذي نستخدمه في عملية الاسترداد في حالة وقوع كارثة أو خطأ في البرنامج أو فقدان البيانات بشكل آخر، وقد نحتفظ أيضًا بمعلوماتك عن أشياء مثل القضايا القانونية أو انتهاكات الشروط أو جهود منع الأذى.

لإلغاء حذف حسابك

سجّل الدخول إلى حسابك على فيسبوك في غضون 30 يومًا من حذف حسابك.

انقر على إلغاء الحذف.

يمكنك إلغاء تنشيط حسابك بشكل مؤقت واختيار العودة عندما ترغب في ذلك.

لإلغاء تنشيط حسابك

- انقر على السهم في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.
- حدد الإعدادات والخصوصية، ثم انقر على الإعدادات.
- انقر على عام في العمود الأيمن.
- انقر على إدارة حسابي، ثم انقر على إلغاء تنشيط حسابك واتبع التعليمات للتأكيد.
- عندما يكون حسابك في حالة إلغاء التنشيط:
- لا يمكن لأي شخص آخر رؤية ملفك الشخصي.

قد تظل بعض المعلومات، مثل الرسائل التي أرسلتها إلى أصدقائك مرئية.

قد يهمك أيضا..

موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف معاش نقابة المعلمين دفعة يناير 2021

«التعليم» تعلن خطة توزيع «التابلت» بدءًا من الرابع الابتدائي

وزيرة الصحة: بدء تصنيع لقاح كورونا فى مصر خلال أسابيع

تشييع جثامين 7 سوريين لقوا مصرعهم فى بنى سويف

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

الجيش السوداني يقصف إثيوبيا ردًا على هجوم مماثل

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

صلاح يكرر إنجاز أسطورة ليفربول ويتصدر قائمة أفضل هدافى الموسم بإنجلترا

سواريز يتقاسم صدارة هدافى الليجا مع النصير

كسر رقم قياسى لدفع الجلة ظل صامدا 32 عاما

فرنسا تتصدر المجموعة الثالثة بالدور الرئيسى بمونديال اليد بالفوز على البرتغال 32ـ23

أيام زمان

حكاية الحادث الذي حقق شهرة المطرب عبد العزيز محمود

حكاية 26 قبلة بين رشدي أباظة وصباح في فيلم فاشل

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

«ثلاثة أرباع عمري من حق بليغ حمدي».. اعترافات محمد رشدي

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

سيد الوكيل يكشف تفاصيل إطلاق موقع ذاكرة القصة المصرية

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة