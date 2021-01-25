كيفية حذف حساب فيسبوك نهائيا

لإلغاء حذف حسابك

لإلغاء تنشيط حسابك





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يبحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية عن كيفية حذف حساب "فيسبوك" نهائيا ووقف نشاط الصفحة لفترة محددة، لعدم الشعور بالأمان واختراق الخصوصية عقب التعديلات والقوانين الجديدة التي أقرتها شركات التواصل الاجتماعي في العالم.وتوفر "الدستور" لقراءها طريقة كيفية حذف حساب "فيسبوك" نهائيا ووقف نشاط الصفحة لفترة محددة- انقر على في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.- حدد الإعدادات والخصوصية، ثم انقر على الإعدادات.- انقر على معلوماتك على فيسبوك في العمود الأيمن.- انقر على حذف حسابك ومعلوماتك، ثم انقر على حذف حسابي.- أدخل كلمة السر، ثم انقر على متابعة، وانقر على حذف الحساب.كما يمكنك إلغاء حذف حسابك، إذا كانت المدة منذ بدء الحذف أقل من 30 يومًا. ولكن بعد 30 يومًا، سيتم حذف حسابك وجميع معلوماتك نهائيًا، ولن تتمكن من استرداد معلوماتك.قد يستغرق حذف جميع الأشياء التي نشرتها ما يصل إلى 90 يومًا من بداية عملية الحذف. أثناء حذفنا لهذه المعلومات، لا يمكن لمستخدمي فيسبوك الآخرين الوصول إليها.قد تظل نُسخ من معلوماتك بعد مرور 90 يومًا في التخزين الاحتياطي الذي نستخدمه في عملية الاسترداد في حالة وقوع كارثة أو خطأ في البرنامج أو فقدان البيانات بشكل آخر، وقد نحتفظ أيضًا بمعلوماتك عن أشياء مثل القضايا القانونية أو انتهاكات الشروط أو جهود منع الأذى.سجّل الدخول إلى حسابك على فيسبوك في غضون 30 يومًا من حذف حسابك.انقر على إلغاء الحذف.يمكنك إلغاء تنشيط حسابك بشكل مؤقت واختيار العودة عندما ترغب في ذلك.- انقر على السهم في الزاوية العلوية اليسرى من فيسبوك.- حدد الإعدادات والخصوصية، ثم انقر على الإعدادات.- انقر على عام في العمود الأيمن.- انقر على إدارة حسابي، ثم انقر على إلغاء تنشيط حسابك واتبع التعليمات للتأكيد.- عندما يكون حسابك في حالة إلغاء التنشيط:- لا يمكن لأي شخص آخر رؤية ملفك الشخصي.قد تظل بعض المعلومات، مثل الرسائل التي أرسلتها إلى أصدقائك مرئية.