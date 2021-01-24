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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراءات فورية من المباحث في واقعة سرقة تاجر مصاب بشلل نصفي بكفر الشيخ

الأحد 24/يناير/2021 - 10:51 م
مباحث مركز كفر الشيخ
مباحث مركز كفر الشيخ
عمرو الشامي
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قامت مباحث مركز كفر الشيخ، برئاسة النقيب عمرو عوض، رئيس مباحث المركز، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في واقعة سرقه شاب معاق بقرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ، وتم استدعاء الشاب رشاد تاج الدين، المجني عليه للاستماع إليه، فيما يتم بتكثيف التحريات لبحث ملابسات الواقع.

وتم تحرير محضر وتحويله للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.

وكان رشاد تاج الدين، أحد أهالي قرية روينة التابعة لمركز كفر الشيخ والمصاب بشلل نصفي، قد تعرض للسرقه على يد أحد أهالي القرية ممن تجردوا من إنسانيتهم، فاستغل السارق عدم قدرة رشاد على الحركة للحاق، وسرقه في وضح النهار.

ويسرد رشاد تاج الدين لـ"الدستور" كواليس الجريمة التي تعرض لها خلال حديثه قائلا: تعرضت للشل نصفي منذ صغري ومن وقتها وأنا لا أقوى على الحركة نهائيا وأصبحت من وقتها حبيس المنزل وليس لي مصدر دخل، ففكرت في إنشاء محل ملابس صغير حسب إمكانياتي لكي أستطيع أن أوفر نفقاتي، ولكن للأسف ذات يوم وأنا في المحل دخل على أحد الشباب بالقرية وقام بفتح "درج المكتب" الذي أضع فيه المال وأخذ مبلغ مقداره 11 ألف جنيه كنت سأشتري بهم بضاعة جديدة للمحل وفر هاربا.

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