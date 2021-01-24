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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تكشف حقيقة حرق مخلفات 18 ألف فدان قصب بسوهاج

الأحد 24/يناير/2021 - 09:17 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدم وجود أي حرائق بزراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية بحزم تجاه أى مخالفات تتسبب فى تلوث الهواء.

جاء ذلك ردًا على ما تداولته أحد المواقع الإلكترونية بشأن وجود حريق بمخلفات 18 ألف فدان من زراعات القصب بزمام مراكز محافظة سوهاج وتشمل مركز البلينا وجرجا ودار السلام.

وعلى الفور، شكلت وزيرة البيئة لجنة من الفرع الإقليمي بسوهاج ومديرية الزراعة بالمحافظة والوحدات المحلية، وكذلك الإدارات الزراعية ورؤساء المراكز للمرور والمتابعة بتلك المراكز، وتبين عدم وجود أى حرائق بمساحات قصب السكر وبالتواصل مع المسئولين بمصنع سكر جرجا أفادوا بأنه سيتم تشغيل مصانع السكر والتوريد من المراكز المختلفة وبدء العمل 28 يناير 2021.

وأوضحت وزارة البيئة أنه يتم حاليًا بجميع المراكز الاستعداد لتوريد مساحات محصول القصب لمصانع سكر جرجا المتعاقد عليها من مزراعى القصب بالمحافظة، وحتى الآن لم يتم نقل وتنظيف الأراضى من عيدان محصول القصب ولم يقم المزارعون بحرق أى مخلفات ناتجة.

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