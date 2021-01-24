الباز يكشف مؤامرة الحزب اللقيط «أمل مصر» وخطة قنوات الإخوان لنشر الفوضى

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مؤامرة الحزب اللقيط "أمل مصر"، وخطة الإخوان الجديدة لنشر الفوضى وتحريض المواطنين على العنف.













وقال الباز خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن قناة الجزيرة والقنوات الإخوانية التركية بدأت الترويج لحزب لقيط يدعى "أمل مصر- تحت التأسيس"، منوهًا بأنه تم إنشاء صفحة على فيسبوك باسم "حزب أمل مصر" يوم 22 ديسمبر 2020.













ولفت الباز إلى أن الحزب أعلن عبر صفحته الرسمية عن نيته بتقديم بلاغ للنائب العام ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واتهامه بالخيانة العظمى، منوهًا بأن قناة "الجزيرة" أذاعت مؤتمرًا صحفيًا لمحامية أجنبية تعلن أنها ستترافع في القضية.







