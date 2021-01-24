مع قرب الامتحانات.. كيف يمكن التركيز خلال المذاكرة؟

بالتزامن مع قرب الامتحانات، يحتاج الطالب للتركيز والمذاكرة بشكل مكثف كلما اقترب الوقت.. ونرصد خلال السطور التالية طرقا للتركيز بشكل أكبر خلال المذاكرة.الإضاءة بشكل جيدلابد من وجود إضاءة بشكل جيد داخل الغرفة الخاصة بالمذاكرة، وابتعد عن الإضاءة الخافتة التى لا تساعد على المذاكرة بل الخمول والكسل.المذاكرة في غرفة المكتبإذا كان متوفر من الأفضل أن يتم المذاكرة في غرفة خاصة بعيدًا عن غرفة النوم حتى يتم التركيز بشكل أفضل، كما أن لوضعية الجلوس أثر على جودة المذاكرة، فلابد التأكد من استقامة الظهر والجلوس بالوضع المريح لك خلال المذاكرة.فترات راحةلابد من الحصول على فترة راحة كل ساعة خلال المذاكرة لا تتعدى الـ10 دقائق، حتى تواصل بمجهودك ذاته وبكامل تركيزك.ممارسة الرياضةالتركيز على ممارسة الرياضة يومين في الأسبوع مما يقلل من التوتر ويعزز من التركيز، كما يمكن ممارسة رياضة التأمل لمدة لا تقل عن 5 دقائق.استمتع بالعملاحرص على خلق شعور إيجابي نحو العمل والمذاكرة، من خلال تشجيع ذاتك بالمكافأة في حالة الانتهاء من المذاكرة بالشكل المخطط له.