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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مع قرب الامتحانات.. كيف يمكن التركيز خلال المذاكرة؟

الأحد 24/يناير/2021 - 10:04 م
الامتحانات
الامتحانات
شيماء دهب
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بالتزامن مع قرب الامتحانات، يحتاج الطالب للتركيز والمذاكرة بشكل مكثف كلما اقترب الوقت.. ونرصد خلال السطور التالية طرقا للتركيز بشكل أكبر خلال المذاكرة.

الإضاءة بشكل جيد
لابد من وجود إضاءة بشكل جيد داخل الغرفة الخاصة بالمذاكرة، وابتعد عن الإضاءة الخافتة التى لا تساعد على المذاكرة بل الخمول والكسل.

المذاكرة في غرفة المكتب
إذا كان متوفر من الأفضل أن يتم المذاكرة في غرفة خاصة بعيدًا عن غرفة النوم حتى يتم التركيز بشكل أفضل، كما أن لوضعية الجلوس أثر على جودة المذاكرة، فلابد التأكد من استقامة الظهر والجلوس بالوضع المريح لك خلال المذاكرة.

فترات راحة
لابد من الحصول على فترة راحة كل ساعة خلال المذاكرة لا تتعدى الـ10 دقائق، حتى تواصل بمجهودك ذاته وبكامل تركيزك.

ممارسة الرياضة
التركيز على ممارسة الرياضة يومين في الأسبوع مما يقلل من التوتر ويعزز من التركيز، كما يمكن ممارسة رياضة التأمل لمدة لا تقل عن 5 دقائق.

استمتع بالعمل
احرص على خلق شعور إيجابي نحو العمل والمذاكرة، من خلال تشجيع ذاتك بالمكافأة في حالة الانتهاء من المذاكرة بالشكل المخطط له.

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