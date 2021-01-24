وزير الزراعة: استنباط 5 أصناف جديدة من القمح

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن أحد محاور تعزيز الأمن الغذائي يكمن في التوسع الرأسي ويرتبط بتكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشيًا مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة.وأوضح الوزير في تصريح له، اليوم الأحد، أنه تم استنباط عدد من الأصناف الجديدة خلال الثلاث سنوات الماضية بخلاف الأصناف القائمة للمحاصيل الاستراتيجية.وأضاف أنه بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى 25 أردبا علمًا بأن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة لمحصول القمح، لافتا إلى أنه بالنسبة لمحصول الأرز تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة قليلة الاحتياج المائي وتصل بإنتاجية الفدان من 4.5 الى 5 أطنان، ما أدى إلى أن الأصناف المصرية من الأرز أصبحت تحتل المرتبة الأولى عالميًا من حيث إنتاجية الفدان.وأضاف وزير الزراعة إنه بخصوص محصول الذرة الصفراء فقد تم استنباط وتسجيل 3 هجن جديدة تزيد بإنتاجية الفدان عن 30 أردبا، وبالنسبة لمحصول الفول البلدى فقد تم استنباط وتسجيل صنفين جديدين بإنتاجية تزيد على 10 أرادب للفدان بالإضافة إلى أصناف أخرى لبعض المحاصيل مثل الشعير والبصل ومحاصيل الأعلاف والفول السوداني.