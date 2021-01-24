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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:52 م
هاملت الجرافيك المصري
هاملت الجرافيك المصري
آلاء حسن
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تنظم مؤسسة الجزويت للنشر والإعلام، حفل توقيع ومناقشة أحدث إصداراتها كتاب "هاملت الجرافيك المصري.. نحميا سعد" تأليف الدكتور ياسر منجي، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل، بمسرح ستوديو ناصيبيان بمقر جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة).

ومن المقرر أن يشارك في المناقشة كل من الدكتور أحمد نوار رئيس مجلس إدارة جمعية محبي الفنون الجميلة والأستاذ المتفرغ بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق والأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة القاهرة وسوف يقدم كلمته أون لاين.

وبحسب ياسر منجي: "يُعَدُّ هذا الكتاب أول إصدارٍ يشتملُ على مُجمَل سيرة الفنان "نحميا سعد" (1912 – 1945)، أحد أهم الرواد الأوائل لفن الجرافيك المصري، ويوثّق للبقية الباقية مِن أعمالِه المعروفة، بالإضافة إلى كشفه عن أعمالٍ مجهولةٍ لم تُوَثّق من قبل في مرجعيات تاريخ الفن المصري الحديث. كما يشتمل الكتاب على تحليلات نقدية وافية لبعض تلك الأعمال المجهولة، تضمنَت رؤيتي لسمات أسلوبه الفني ومعالم أدائه التقني. كما يتضمن الكتاب كذلك بعض المواد الوثائقية ذات الصلة بفنه وسيرته".

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