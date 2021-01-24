انتحار مسن مصاب بكورونا بعزل كفر الدوار

شهد مستشفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة والمخصصة لحجر المصابين بفيروس كورونا واقعة مؤسفة، حيث أقدم مسن مريض بكورونا على الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وجرى نقل جثته لمرشحة حفظ الموتى بذات المستشفى، وحرر المحضر اللازم بذلك.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا يفيد بقيام مسن مريض بفيروس كورونا المستجد ألقى بنفسه من الثاني بمستشفى عزل كفر الدوار، حيث كان محتجزا بقسم الأوعية الدموية بالمستشفى.أعلنت على الفور إدارة المستشفى حالة الطوارئ، وجرى التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة.