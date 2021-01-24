مطار القاهرة يستقبل 200 رحلة غدًا

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، غدًا الاثنين، انطلاق ووصول 200 رحلة جوية دولية وداخية وتجارية "البضائع" لنقل ما يقرب من 23 ألف راكب بمختلف الجسنيات، وسط إجراءات مشددة وتدابير احترازية ووقائية في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.ومن المقرر أن يستقبل مطار القاهرة 99 رحلة دولية وداخلية تنقل حوالي 9 آلاف راكب بمختلف الجنسيات، بينما ستنطلق 101 رحلة دولة وداخلية تنقل 11900 راكب.ومن جانبها، تواصل السلطات المختصة بمطار القاهرة الدولي عمليات التعقيم والتطهير لجميع صالات السفر والوصول والمنشآت والمكاتب الإدارية والفنية الخاصة بالعاملين، تنفيذًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجويى "الاياتا" ومنظمة الصحة العالمية؛ لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، جراء استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.