دبلوماسية سابقة.. من هي «جيهان الفنزويلية» زوجة حكيم؟

تصدر الفنان حكيم محركات البحث هو وزوجته، بعد ظهوره في برنامج سهرانين مع الفنان أمير كرارة، المُذاع عبر قناة أون.وكان الفنان حكيم، قد سرد بعض الذكريات عن زوجته وقصة حبه لها، حيث أعلن أنها ليست مصرية، حيث لاقت التصريحات إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.في هذا التقرير نسلط الضوء على زوجة الفنان حكيم، وذلك بعد تصريحاته بالأمس، حيث تسأل البعض عنها:«حكيم وجيهان».. قصة حب منذ 25 عامتمتلك جيهان زوجة حكيم ثقافة أوروبية، حيث قضت معظم حياتها في عواصم أوروبية عديدة، فوالدها مصري يوناني ووالدتها فنزويلية، ولديها الجنسية الفنزويلية واليونانية.ارتبط بها حكيم كانت تشغل منصب قنصل عام دولة فنزويلا في القاهرة، عندما شهدته في أحد الحفلات الخاصة وكانت حاضرها آنذاك.ابدأت العلاقة منتصف عام 1996، وأنجبا طفلين، ولديه ولدين من زوجته الأولى والتي تدعى مروة.أكد حكيم في الكثير من الحوارات التلفزيونية السابقة له أن النجومية التي حققها لا تؤثر على علاقته بزوجته، ووصفها بأنها حب عمره التي ساعدته على صنع النجومية.