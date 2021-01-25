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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«الوفاء بالوعد».. المبادرات الرئاسية تمنح المواطنين «الأمل» في الحياة

الإثنين 25/يناير/2021 - 10:38 ص
100 مليون صحة
100 مليون صحة
سمر مدحت
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منذ عام 2014 وحتى الآن، أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من المبادرات الرئاسية سواء داخل مصر أو خارجها على صعيد القارة الإفريقية، والتي يسعى من خلالها إلى توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين.

ولم تكن كل المبادرات التي أطلقها الرئيس صحية فقط، ولكن شملت جميع مناحي الحياة التي تسهل على المواطنين حياتهم، واتسمت جميع المبادرات بإنها مجانية، أي تتم على نفقة الدولة ولا تكلف المواطن دفع أي شيء حتى يحصل على امتيازات المبادرة الرئاسية.

كان آخر تلك المبادرات، مبادرة تطوير 4500 قرية وتوابعها والتي أعلن مؤخرًا إنها ستشمل القرى في الريف المصري كافة، وذلك لارتقاء بمستوى المواطن المصري، بتكلفة بلغت 515 مليار جنيه، ومن المقرر أن يتم البدء في المرحلة الأولى في فبراير القادم حيث سيتم تطوير 1500 قرية.

يجري من خلال المبادرة، تقسيم تلك القرى على ثلاثة مراحل بتقسيم 1500 قرية بكل مرحلة، بينما يتم الانتهاء من عمليات التطوير خلال 3 سنوات، من أجل ضمان تطوير الصرف الصحي وتأهيل المنازل وتوصيل المياه وبناء المدارس وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية، ورصف الطرق وتوصيل الكهرباء بتلك القرى.

لكن لم تكن تلك المبادرة هي الأولى من نوعها التي أطلقها الرئيس السيسي، فهناك عدد من المبادرات الرئاسية التي تم تنفيذها أو لازالت قيد التنفيذ استفاد منها المواطنين.

ويرصد «الدستور» في التقرير التالي أبرز المبادرات الرئاسية وتفاصيلها.

«100 مليون صحة»
أحد أشهر المبادرات الرئاسية وأولها، هى مبادرة «100 مليون صحة»، التي تم إطلاقها خلال عام 2018، بهدف أن تستمر لمدة عامين؛ من أجل إجراء فحوصات ومسح طبي شامل ومجاني لفيروس"سي" للمواطنين وتحويل المريض منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وكذلك هدفت المبادرة إلى اكتشاف الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والسمنة وليس فيروس سي فقط، وبالفعل تم تقسيم مراجل تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل شملت المحافظات والأقاليم أيضًا.

«نور حياة»
تعتبر مبادرة «نور حياة» واحدة من المبادرات الرئاسية الهامة التي تم اطلقها بهدف مكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار، وتم تخصيص مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم المبادرة من أجل الكشف المجاني على الطلاب.

واستهدفت المبادرة توقيع الكشف الطبي على ما يقرب من 7 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية بجانب الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب توفير مليون نظارة طبية لضعاف البصر، وإجراء نحو 250 ألف عملية جراحية في العيون.

«حياة كريمة»
وتعد مبادرة «حياة كريمة» من أحدث المبادرات الرئاسية التي تم اطلقها خلال عام 2019 وتحديدًا في 2 يناير منه، بهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، وتم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه للتنفيذ، والتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفي، وبدأت المبادرة باختيار 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70%.

«الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة»
وقاد الرئيس أكبر مبادرة صحية تستهدف الطلاب خلال ديسمبر من العام 2018، والتي شملت توقعي الكشف الطبي عن 3 أمراض لطلاب المدارس، وهم أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، وبهدف فحص 12.5 مليون طالب ابتدائي.

«قوائم الانتظار للعمليات الجراحية»
تم إطلاقها في يوليو 2018، لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحي، نجحت في تحقيق معدل مرتفع في إجراء الجراحات العاجلة بالمجان خلال فترة 6 أشهر، وأجرت 78 ألف عملية جراحية في 9 تخصصات ضمن المرحلة الأولى لقوائم الانتظار بتكلفة 900 مليون جنيه

«المشروعات متناهية الصغر»
وفي عام 2017 كان للرئيس مبادرة استهدفت المرأة، وهي مبادرة المشروعات متناهية الصغر، التي تم تمويلها من صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعي، بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجًا، وتم تخصيص 250 مليون جنيهًا لها من صندوق تحيا مصر.

«المستشفى النموذجي»
آخر مبادرات الرئيس هي مبادرة المستشفى النموذجي، حيث دشنت في يوليو 2018 للنهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، تتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة ضمن خطة تحقيق الإصلاح الصحى.

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