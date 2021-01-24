إدارة بايدن: سنساعد حليفتنا السعودية وسنحاسب من يهاجمها

تعهدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، بمحاسبة من يحاولون تقويض الاستقرار بالسعودية واستهداف المدنيين.وشددت الخارجية الأمريكية في بيان مساء اليوم على إدانة الولايات المتحدة للهجمات الأخيرة على العاصمة السعودية الرياض، وذلك حسب قناة "العربية".واعتبرت الخارجية الأمريكية أن الهجوم الأخير من قبل جماعة الحوثي باليمن على السعودية محاولة لاستهداف المدنيين، متعهدة بمحاسبة من يحاولون زعزعة استقرار السعودية.وأضافت الخارجية الأمريكية "سنساعد حليفنا السعودي في التصدي لأي هجمات تستهدف أراضيه".وأكدت الخارجية الأمريكية أن محاولات الهجوم على السعودية تتعارض مع القانون الدولي.