ملتقى الصغار والكبار.. حديقة الحيوان تكمل 129 عاما من البهجة

- عم وحيد و"الشامبنزي حمزة": "فاهمين بعض أكتر من البني آدمين"



- عم نادي والزرافة سنسن: بخاف عليها زي بناتي وأكتر



- محمد رزق والدب: "عيال مش وحوش زي ما بيقولوا"



- ملك الحديقة.. كاسب صديق الوحش: "عايز قلب جامد"



- بحيرة البجع.. "اللمبي" هي كلمة السر



- حيوان الإيلاند "ميكس" بين الثور والبقر



كانت ولا زالت حديقة الحيوان بالجيزة قِبلة السعادة، ملتقي الكبار والصغار، بمجرد أن تطأ قدمك أرضها يدب الفرح في النفوس، على الرغم من التكنولوجيا والتقدم الذي شهده العالم، إلا أنه لم يتخل الناس عن زيارتها، حتى في ذروة فيروس كورونا الذي ضرب العالم، نجد الأطفال والشباب يصطفون لزيارة الحيوانات كـ"فسحة" في متناول يد الجميع من مختلف الطبقات.في عام 1891 تأسست حديقة حيوان الجيزة، لتُصبح أول وأعرق الحدائق في أفريقيا، تمر السنوات فيزداد عدد الحيوانات في المساحة المقُدرة بـ 80 فدانًا، فأصبحت مزارًا شعبيًا، ذكريات أول فُسحة للأطفال تتشكل هناك والاحتفال بالأعياد لا تستقيم بدونها، ومع كل هذا الصخب كانت تزداد الحيوانات سعادة، باللعب والتقاط الطعام من زوار "جوهرة التاج لحدائق الحيوان في أفريقيا"، فهي اليوم تكمل عامها الـ129.على مدار سنة كاملة، منذ أن اجتاح فيروس كورونا البلاد، يرصد "الدستور" آخر تطورات الحديقة في عامها الجديد، وكيف يتم التعامل مع الحيوانات منذ اجتياح فيروس كورونا البلاد.وحيد أبو مانع، في الأربعينات من عمره، يعمل في حديقة الحيوان منذ حوالي 31 عامًا، يختزل العلاقة بينه وبينها في كلمتين "الحيوانات أصدقائي"، خاصًة أنه يتعامل مع الشامبنزي الذي سماه "حمزة" منذ سنوات بعيدة، "هو صاحبي وابني وكل حاجة، فاهمين بعض أكتر من البني آدمين".تفاصيل الشامبنزي "حمزة" اختلفت عن باقي الحيوانات، فهو تمامًا يشبه الإنسان في كافة تفاصيله، يديه، ملامح وجهه، وحتى حركاته في وقت الفرح والضيق يلوح في الهواء فرحًا بالزوّار، يلقي عليهم السوداني كهدية لزيارتهم تارة، وينتظر إطعامه بـ"الخس" والموز، والبلح، و"الكانتلوب" تارة أخرى، فيقرر تسلية الزوّار بالرقص والتسقيف.25 عاما قضاها عم نادي عبد الحليم، صاحب الـ57 عاما من عمره، في حديقة الحيوان، والذي وصف وجوده مع الزرافات بأنهم أفراد العائلة، من ناحية الاهتمام بكافة مطالبهم من مأكل ومشرب، وترفيه، قائلا "أول حاجة بعملها لما بوصل الصبح إني أتمم على الزرافة دي بتسعد الناس وتسعدنا، انا باعتبرها بنتي التانية".الزرافة "سنسن" هي الأقدم حاليًا في الحديقة بعد موت وليدها، لعدم قدرتها على التعامل معها، بعد وليفها "روكا"، وفي شهر ديسمبر 2020 جاء للحديقة 3 زرافات جديدة من جنوب أفريقيا يبلغ عمرهم عامين من بينهم ذكر الزرافة "سنسن"، الذي يصغرها بـ9 أعوام، ولكن لم يلبث أن توفي ذكر الزراف " زيزو"، وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إن وفاة ذكر الزراف "زيزو" جاءت بسبب برودة الجو، وإنه لم يتحمله نتيجة صغر سنه عن الزرافات الأخرى المستوردة معه "فرح وشيكي".ملامحه وحشية يخشاه الجميع، إلا أنه مصدر للمرح والسعادة، عند قفص الدب الأسود الأمريكي، وقف محمد رزق، أو "عم محمد" كما يناديه أصدقاءه يغني للحيوانات، وينادي عليهم بأسمائهم "تاليا" "هاني" "سماح" ويناولهم الطعام، ويطالبهم بالابتسامة للجمهور حتى يعودوا لزيارتهم من جديد.لم يختلف الأمر كثيرًا عند الدب البني، سوى أنه أقل إقبالًا من الدب السالف ذكره، وأكثر رزانة من الآخر، فيظل يجلس مكانه لا يصدر أي صوت إلا عندما يأمره الحارس الخاص به، فيقرر الوقوف مرة واحدة لتحية الجمهور وتناول طعامه تقديرًا له بالاستماع لحارسه.قضى أحمد كاسب أكثر من 22 عاما في الحديقة، تحديدًا عند قفص الأسود، أخطر وأشرس الحيوانات على الإطلاق، إلا أنه كان الأوفى لـ"عم كاسب"، قائلًا: "الأسود عايزة قلب جامد، وهيبقوا صحاب ليك على طول ودا اللي حاصل معايا".أصيب الأسد بحسب حديث الحارس بالملل والاكتئاب أثناء فترة الغلق، التي وقعت في وقت انتشار فيروس كورونا، إلا أنه سرعان ما تعافى بعودة الجمهور له من جديد.مكان به مياه ضحلة تحيطها رقعة أرض جافة، تتزاحم البجع على رقعة مياه للجلوس بها بدلًا من اليابسة للحصول على الأسماك التي يلقيها عليها الزوّار تحديدًا الأطفال، "لمبي" بمجرد أن يطلق الحارس هذا الاسم يتجمع البجع ناظرين لـ"عم محمد" الحارس ليلتقطوا حظهم من السمك الوفير.و يروي "عم محمد" أن البجع مهما تغير جميعه يسير على نظام واحد منذ أن أنشأت الحديقة، قائلًا: "الحيوانات كلها مهما تغيرت وراحت وجت، الجديد بيمشي على طريقة القديم".حيوان الإيلاند الهندي هو خليط ما بين البقر والثور، الذكور منها يمكننا أن نوصفها بالثور، والإناث هي البقر، "عم خالد"، قضي من عمره 29 عاما بين الحيوانات في الحديقة، بدأ بالثعابين ومن ثم عين في الحديقة لرعاية الحيوانات والاهتمام بها فوقع حظه مع هذا الحيوان، الذي يقدم له الرعاية الكاملة كالطفل الصغير، قائلًا: "عاملين زي الأطفال بالظبط، ودلوقتي من ساعة فيروس كورونا بنعمل ليهم فحص شهري عن طريق البراز عشان نطمن عليهم".تتبدل حديقة الحيوان، تتحول لغابة موحشة بدون زوارها، وأصوات الأطفال ولهوهم، لتغلق الحديقة أبوابها في الخامسة مساءً.