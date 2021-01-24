«الزراعة»: استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه تم استنباط وتسجيل 3 أصناف جديدة من القطن وهي جيزة 97 (أصناف طويلة التيلة بالوجه البحرى)، وجيزة 95 (متوسط الجودة مخصص للمغازل المحلية بالوجه القبلى)، وجيزة 96 (صنف فائق الطول للوجة البحرى).وأضاف القصير، في تصريحات اليوم الأحد أنه جاري تسجيل صنف جيزة 98 (أصناف طويلة مخصصة لمناطق الوجه القبلي)، لافتا إلى أنه تصل إنتاجية هذه الأصناف من 8 – 10 قنطار للفدان.