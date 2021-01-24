نائب محافظ قنا يشهد إطلاق مبادرة الحفاظ على نظافة الشوارع

شهد حازم عمر نائب محافظ قنا، إطلاق المبادرة التي نظمها برنامج شباب يدير شباب "YLY" لتقديم الشكر لعمال النظافة على مجهودهم في رفع القمامة من الشوارع، كما تهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بضرورة إلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.وأوضح نائب المحافظ، أنه يتم تنفيذ المبادرة من خلال وضع ملصقات بالشوارع وعلى صناديق القمامة تحمل عبارات الشكر والتقدير لعمال النظافة وعبارات لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على نظافة الشوارع لافتا إلى أنه شارك في أعمال المبادرة ٢٥ شاب متطوع.جدير بالذكر أن الحملة هي إحدى البرامج المدرجة ضمن الخطة التطوعية لـ"شباب يدير شباب" المنفذة في جميع محافظات الجمهورية يأتي ذلك في إطار السياسة العامة لوزارة الشباب والرياضة التي تهدف إلى التوعية المجتمعية للشباب وإشراكهم في خدمة وتنمية المجتمع، من خلال العمل التطوعي.