المفاوض.. من «الزقازيق» إلى حركة التحرير



ولد جيمس وانى إيجا عام ١٩٤٩، فى جوبا بجنوب السودان، وتخرج فى كلية التجارة بجامعة الزقازيق المصرية عام ١٩٧٩، ليحصل بعدها على شهادة الماجستير فى الإدارة من جامعة «جرين ويتش» البريطانية عام ٢٠١٢، وحاز شهادة فى العلوم العسكرية من كوبا عام ١٩٨٧.

شغل «إيجا» منصب رئيس البرلمان القومى لجنوب السودان منذ التوقيع على اتفاقية السلام فى ٢٠٠٥ حتى لحظة تعيينه نائبًا للرئيس، كما ظل نائبًا لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد المؤتمر الذى انعقد فى جوبا ٢٠٠٨.

وفى عام ٢٠١٣ أدى نائب رئيس جنوب السودان اليمين الدستورية، بالقصر الرئاسى بمدينة جوبا، بحضور رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ومجموعة من وزراء الحكومة.

وتعود أصول «إيجا» إلى الجماعات العرقية بارى وزاندى، وهو كاثوليكى رومانى، وألّف العديد من الكتب، أهمها كتاب بعنوان «المدرسة السياسية للحركة الشعبية لتحرير السودان».

وكان «إيجا» أحد كبار ممثلى الجيش الشعبى لتحرير السودان، وترأس وفد المفاوضات فى محادثات السلام بنيروبى فى نوفمبر ١٩٩١.

وفى عام ١٩٩٣، حضر «إيجا» ندوة خلق السلام فى يونيو، وأجرى أيضًا محادثة الهيئة الدولية للتنمية مع فصيل ناصر.

