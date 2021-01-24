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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة»: تقنين أوضاع 5 آلاف منتفع جنوب القنطرة

الأحد 24/يناير/2021 - 08:14 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محور التوسع الأفقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، لمساهمته فى زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضًا تساهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر، فضلًا عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل.

وأضاف القصير، في تصريحات صحفية الأحد أن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.

وأوضح وزير الزراعة أن تقنين الأراضي وحل مشاكل المنتفعين، يرتبط بمحور التوسع الأفقي، لافتا إلى إنهاء موضوعات 5436 منتفعا بمنطقة جنوب القنطرة شرق وسهل الطينة، كما تم حل مشاكل 500 منتفع بقرية الأمل شرق قناة السويس من تحرير العقود وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقًا لاستقرار أوضاعهم، إضافة إلى قرب الانتهاء من طلبات تقنين وضع اليد الموجودة لدى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد.

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