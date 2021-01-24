محمود خليل يكتب: «خاير بك».. نموذج «الميكيافيلية السياسية» في العصر المملوكي





إنه نموذج للميكيافيلية المملوكية، وشاهد على الكيفية التي كان يترخص بها المماليك في فعل أي شىء في سبيل الجلوس على العرش.





وكان عرش مصر هدفاً عزيزاً لـ"خاير"، لو سارت الأمور في مسارها الطبيعي لما وصل إليه قطعًا، لكن ظروف الزحف العثماني على كل من مصر والشام جعلت الأمور تختلف، ومثله يعرف كيف يستغل الظروف.



امتاز "خاير بك" بالقراءة الذكية للمشهد السياسي، وكان يعلم أن الترك سيتجهون بأعينهم إلى المشرق العربي بمجرد أن يكفوا أنفسهم شر الصفويين الفرس، وأن الجائزة الكبرى بالنسبة لهم لن تكون العراق أو الشام، بل مصر، لذا فقد رتب أموره منذ اللحظة التي فهم فيها ذلك على الاتصال بالسلطان سليم وحاشيته من الترك، وعرض عليهم خدماته للمساعدة في احتلال الشام ومصر وانتزاعهما من يد المماليك.



كان نائب السلطان الغوري على الشام الأمير "سيباي" يعلم خيانة وغدر خاير بك واتصاله بالأتراك، ونبه السلطان إلى ذلك كثيرًا، لكنه لم يلتفت إلى "خاير"، بل إلى "سيباي" بعد أن أصبح أسيرًا لنبوءة أن "سين" هو من سيخلفه في الحكم، وظن أن المقصود سيباي وليس سليم، حيث لم يتعود المماليك أن يتغير الحكم على يد عدو خارجي، بل نتيجة صراعات داخلية يركب الحكم من يفوز فيها.



تحرك "خاير" بهمة ونشاط خلال معركة الريدانية، ومنح الترك معلومات كافية عن الانشقاقات التي ضربت جيش المماليك بسبب حرص الغوري على عدم تقديم مماليكه الجلبان الذين اشتراهم، والدفع بالمماليك القرانصة- مماليك السلاطين السابقين له- إلى المواجهة حتى يتخلص منهم في المعركة. ولك أن تتصور كيف تكون نهاية سلطان يدفع بجنوده إلى القتل حماية لكرسي حكمه.



لم يكتف "خاير" بذلك، بل كان سببًا في إحداث فوضى كبرى خلال المعركة عندما عدا ووراءه مجموعة من المماليك وهو يصيح "كسرنا الترك وقُتل السلطان الغوري"، وحتى تلك اللحظة لم يكن السلطان قد قتل، لكن هذه الشائعة أدت إلى إحداث بلبلة واضطراب داخل صفوف المماليك.



ليس ذلك فقط، بل لقد بادر "خاير" بعد هزيمة مرج دابق إلى الذهاب إلى حلب، والتقى الأمير محمد نجل السلطان الغوري المختبئ داخل قلعتها، وأنبأه بأن الأتراك يبحثون عنه في كل مكان، وأنهم سيصلون إليه في القلعة لا محالة، وأن الخير له أن يفر مع جنوده إلى مصر، ليرث عرش أبيه، وينجو بنفسه من مدافع وبندقيات الترك، وأخلى بذلك الطريق أمام العثمانيين ليسيطروا على كل أنحاء الشام.



كان "خاير بك" من الذكاء أيضًا بحيث أوعز إلى السلطان سليم بقتل شيوخ الطرق الصوفية الذين كانوا رفقة قنصوة الغوري في الشام للدعاء له بالنصر على عدوه، لعلمه بأن هذه المجموعة من الشيوخ تمثل نخبة مؤثرة على الرأي العام المصري، وقد تلكلك بعد عودتها إلى مصر بأحاديث تسىء إليه، وتحول بينه وبين هدفه في الجلوس على كرسي الحكم في مصر. وقد استجاب السلطان سليم لنصيحة "خاير بك" وقتل هؤلاء الشيوخ وكان عددهم- كما يقدر "ابن زنبل"- حوالي الألف.



أصبحت خيانة "خاير بك" واضحة بعد أن أمسى يظهر بين حاشية سليم يشير عليه بما يجب اتخاذه من خطوات إزاء بني جلدته من المماليك. وقد أراد الرجل أن يتم الشوط إلى آخره، وكان يعلم أكثر من غيره أن سليمًا لو عاد أدراجه دون أن يقتنص مصر فسيستفرد به المماليك الذين يعلمون خيانته، ويمزقونه كل ممزق، لذا فقد أخذ في الإلحاح على السلطان سليم بالزحف نحو مصر، ولم تكن مصر بعيدة عن تفكيره، لكن مؤكدًا أنه كان يخشاها، وقد اطمأن بعض الشىء بأن هناك من يوالس معه من جندها على غزوها.





يذكر "ابن إياس" في كتابه "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" أن مصر كانت تحتشد في ذلك الوقت بجواسيس بني عثمان.



من أصعب المواقف التي عاشها "خاير بك" في رحلة انتهازيته تغير السلطان سليم الأول عليه بعد دخول مصر. فقد أبدى طومانباي مقاومة عنيفة بعد هزيمته في موقعة الريدانية، وتمكن من جمع فلول المماليك والأعراب وأخذ يكوّن منهم فرق مقاومة أشعرت السلطان سليم بأن الأمر لن يدين له بسهولة. لحظتها أحضر "خاير بك" ليبحث عن حل لطومان، انطلاقاً من أنه من أوعز إليه بدخول مصر وإلا قطع رأسه، لكن "خاير" تمكن من الاحتيال عليه. وقد حاول الوزير الأعظم يونس باشا الذي احتقر "خاير" بسبب خيانته أبناء جنسه، أن يوقع بينه وبين سليم لكنه فشل.



وانتهى أمر طومنباي بتسليمه للترك بعد أن وشى به أحد الأعراب "حسن بن مرعي" ونال مكافأة سخية من السلطان سليم مقابل الإرشاد عن السلطان الجركسي الهارب، وأعدم على باب زويلة في مشهد تحكي كتب التاريخ أنه كان من أشق المشاهد على نفوس المصريين، فبكاه أغلب أهل مصر، حيث أبهرهم في بداية حكمه بصلاحه وعدله ورفقه بهم وحدبه عليهم، وأبهرهم في خاتمته بالمقاومة العنيفة والمنظمة التي خاضها ضد الأتراك بعد أن احتلوا البلاد، حيث ظل يقاوم ببسالة إلى أن تم القبض عليه، ولحظتها ردد السلطان سليم أمام حاشيته: "الآن ملكت مصر".



قبل أن يغاد السلطان سليم البلاد خلع على "خاير بك" لقب أمير أمراء مصر، ليعتلي بعدها تحت الحكم، ويحقق الحلم الذي سعى إليه منذ أن سمع بأن الترك ولوا وجوههم قبل المشرق العربي. حقق "خاير" حلمه في الحكم بالانتهازية والخيانة.



والسؤال: هل كان خاير بك الذي ذهب بعض المؤرخين إلى وصفه بـ"خاين بك" الخائن الوحيد في هذه الفترة؟. لا أظن. وعلينا الاعتراف بأن "خاير" لم يكن المملوك الوحيد الخائن في ذلك الوقت، بل خان أمراء آخرون ووالسوا على طومنباي ومن قبله الغوري، وكان هدفهم في ذلك وراثة العرش. الفارق بين هؤلاء و"خاير" أنه كان أكثر صراحة ووضوحًا منهم، وكان يعرف هدفه جيدًا ولا يبالي بالوسائل.



سؤال ثان: هل اختفى نموذج خاير بك من حياتنا السياسية العربية؟. أشك. فلو فتشت بدقة داخل قصور الحكم فستجد نماذج لـ"خاير بك"، حيث لم يبرأ منها عصر لم يخل منها مكان.



إنها النماذج التي تؤكد أن دنيا السياسة لا تعرف "العداوات الدائمة" ولا "الصداقات الدائمة"، بل تعرف فقط "المصالح الدائمة".





يقدم "خاير بك" نائب السلطان "قنصوة الغوري" على حلب، نموذجًا للشخصية الانتهازية، التي تتمتع بما يتمتع به الساسة الحاذقون من وضوح أهداف وقدرة على تدبير الوسائل، التي تؤدي إلى تحقيقها، دون انظر إلى مستوى نظافتها أو قذارتها.