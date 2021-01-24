يوناني إسكندراني يهدي قطعا أثرية رومانية للمحافظة: «مصر ستبقى أم الدنيا»

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المواطن اليوناني الجنسية «أنجلوس بانديلز فورونوس»، ٨١ عاما، من مواليد الإسكندرية، عقب مكالمة هاتفية قام بها المواطن اليوناني مع المحافظ، والتي أفاد خلالها برغبته في إهداء قطعتين أثريتين عبارة عن "تاج وقاعدة عمود أثرى روماني" توارثه من أجداده، منذ سنوات عديدة، ومن خالته كريستينا فيليب كوستونتينو صاحبة المحل اليوناني الشهير إلييت "Elite".جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية.وقدم المحافظ الشكر والتقدير إلى السيد انجلوس بانديلز على إهداء القطعتين الأثريتين من العصر الروماني لمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بالدور الذي قام به والذي ينم عن مدى الانتماء والحب الذي يكنه لمصر وأنه عاشق لتراب مصر.وأكد الشريف أن «أنجلوس» هو مثال لكل مصري لابد أن يحتذى به، داعيًا جميع المصريين وخاصة في المحافظات التي يتواجد بها آثار مثل الأقصر والصعيد والجيزة أن يتخذوه قدوة في ذلك من أجل الحفاظ على ثروات مصر الأثرية وتعظيم مكانتها.من جانبه؛ أعرب المواطن اليوناني عن سعادته البالغة عن مدي الاهتمام الذي تلقاه من محافظ الإسكندرية عقب الاتصال الهاتفي الذي حدث بينهما، واستقباله الفوري له، وقيامه بتوجيه كافة الجهات المعنية بأخذ القطعتين لوضعها في مكانهما الصحيح.وأوضح أنه نظرا لحبه الشديد لتلك القطعتين الآثرتين كان حريص أن يتم الحفاظ عليهما ووضعهما في المكان الصحيح لهما من خلال اهدائهما إلى محافظة الإسكندرية شاكرا في هذا الإطار حفيده الذي ساعده لتحقيق تلك الأمنية، خاتما حديثه بقوله "مصر ستبقى أم الدنيا.. وآثارها ستبقي خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر".وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليوناني انتقلت فورا لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام الآثار بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية إلى منزل المواطن اليوناني، حيث تم نقل القطعتين الأثريتين في حراسة شرطة الاثار التي تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة وإيداعهما بمعمل الترميم، لإجراء أعمال الترميم اللازمة، سيتم بعدها نقل القطع الأثرية إلى أحد مخازن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونيةً المتبعة في هذا الشأن.