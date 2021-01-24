رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

يوناني إسكندراني يهدي قطعا أثرية رومانية للمحافظة: «مصر ستبقى أم الدنيا»

الأحد 24/يناير/2021 - 08:09 م
يوناني إسكندراني
يوناني إسكندراني
هبه عويضه
طباعة
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المواطن اليوناني الجنسية «أنجلوس بانديلز فورونوس»، ٨١ عاما، من مواليد الإسكندرية، عقب مكالمة هاتفية قام بها المواطن اليوناني مع المحافظ، والتي أفاد خلالها برغبته في إهداء قطعتين أثريتين عبارة عن "تاج وقاعدة عمود أثرى روماني" توارثه من أجداده، منذ سنوات عديدة، ومن خالته كريستينا فيليب كوستونتينو صاحبة المحل اليوناني الشهير إلييت "Elite".

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير إلى السيد انجلوس بانديلز على إهداء القطعتين الأثريتين من العصر الروماني لمحافظة الإسكندرية، مشيدًا بالدور الذي قام به والذي ينم عن مدى الانتماء والحب الذي يكنه لمصر وأنه عاشق لتراب مصر.

وأكد الشريف أن «أنجلوس» هو مثال لكل مصري لابد أن يحتذى به، داعيًا جميع المصريين وخاصة في المحافظات التي يتواجد بها آثار مثل الأقصر والصعيد والجيزة أن يتخذوه قدوة في ذلك من أجل الحفاظ على ثروات مصر الأثرية وتعظيم مكانتها.

من جانبه؛ أعرب المواطن اليوناني عن سعادته البالغة عن مدي الاهتمام الذي تلقاه من محافظ الإسكندرية عقب الاتصال الهاتفي الذي حدث بينهما، واستقباله الفوري له، وقيامه بتوجيه كافة الجهات المعنية بأخذ القطعتين لوضعها في مكانهما الصحيح.

وأوضح أنه نظرا لحبه الشديد لتلك القطعتين الآثرتين كان حريص أن يتم الحفاظ عليهما ووضعهما في المكان الصحيح لهما من خلال اهدائهما إلى محافظة الإسكندرية شاكرا في هذا الإطار حفيده الذي ساعده لتحقيق تلك الأمنية، خاتما حديثه بقوله "مصر ستبقى أم الدنيا.. وآثارها ستبقي خالدة لإذهال العالم بحضارة مصر".

وعقب اجتماع المحافظ مع المواطن اليوناني انتقلت فورا لجنة من المحافظة والآثار برئاسة الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام الآثار بالإسكندرية، وجميع الجهات المعنية إلى منزل المواطن اليوناني، حيث تم نقل القطعتين الأثريتين في حراسة شرطة الاثار التي تولت عملية دخولهما منطقة كوم الدكة وإيداعهما بمعمل الترميم، لإجراء أعمال الترميم اللازمة، سيتم بعدها نقل القطع الأثرية إلى أحد مخازن الآثار، واتخاذ الإجراءات القانونيةً المتبعة في هذا الشأن.

موضوعات متعلقة

قرار جمهوري بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير

الصحة: تطعيم لقاح كورونا لمن فوق سن 18 عاما.. والأطفال والحوامل لن يتلقوه

أم تسأل طبيبا بـ«كفر الشيخ العام»: «أرضَّع ابني بعد ما أشرب حشيش بأد إيه؟»

تفاصيل إحالة المتهمين بممارسة الدعارة داخل مدرسة بالساحل للمحاكمة

الصور

image description

محافظ أسيوط يسلم 13 فرنا منزليا بمشتملاته للأسر الأولى بالرعاية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحي قرية المسعودي

image description

السكرتير العام الجديد يصل أسيوط لمباشرة مهام عمله

image description

محافظ أسيوط: تطوير 27 وحدة صحية بـ384 مليون جنيه

image description

جامعة أسيوط تستعد لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول فبراير القادم

الأكثر قراءة

وفاة الدكتورة عبلة الكحلاوي

السيسي يهنئ منتخب اليد بالصعود لدور الثمانية بالمونديال: فخور بكم

الآن.. ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 الجديدة على النايل سات

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

من هنا.. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على أشهر الأقمار الصناعية

تفاصيل.. موعد إجازة 25 يناير 2021 في البنوك | توقيت إجازة عيد الشرطة

بخطوات سهلة.. تردد قناة on time sport 3 أون سبورت

مسلسل بريطاني عن إدارة جونسون لأزمة كورونا

أيام زمان

«مطالعة الكتب التي تتحدث عن السحر والأرواح».. اعترافات رشدي أباظة عن الوحدة

لماذا حرمت سميرة أحمد من فيلم لنجيب محفوظ؟

«شارك في غُسل الكعبة».. تكريم فؤاد المهندس الذي لم ينسه

«مفيش كمون ليه؟».. حكاية طلاق أنور وجدي وليلى مراد بسبب الطبخ

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
موسم طارق يحيى
د. منى حلمى
25 يناير 2011 تاريخ لن يمحوه الزمن بكل جبروته
ماجد حبته
مظاهرات موسكو وواشنطن
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
التراث الشعبي.. وطنين المصالحة
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تنعى الشاعر عبدالغنى مصطفى

«النشر العلمي للناشئين» في محاضرة بالأعلى للثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «هاملت الجرافيك المصري» بجزويت القاهرة

برفقة بهجوري.. قصة صورة للأديب فهمي حسين وزوجته