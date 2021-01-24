على سعدة يكتب: حيدا عن ظهري .. بسيطه

مثل شامي يعني انه مادام الحدث بعيدا عن المساس بي او بعائلتي ..فإنه لا يستدعي الاهتمام ..قطاعات كثيره في مجتمعنا العربي تؤمن بهذا المثل .. وينعكس ذلك بوضوح في تصرفات الغالبيه العظمي من قامات وهالات نحترمها ونوقر دورها في تطوير وتحديث المجتمع .. ولكن يظهر فجأه الانفصام بين الشعارات و السلوك حين يقترب الضرر من تلك الشخصيات ويمسها .. عندها تسقط الشعارات والمفاهيم وربما المبادئ ايضا ويتحول السلوك الي العدوانيه والتوحش والبعد عن الانسانيه في التعامل مع البشر .. هذا التصرف او السلوك هو قمه في التناقض .. وكما شرح لنا الفيلسوف الاغريقي ارسطو في تعريفه للتناقض ( نظريته في عالم ماوراء الطبيعه) ثلاثه مبادئ لقانون عدم التناقض الاول ان الوجود لايمكن ان يكون موجودا ( فلسفه وجوديه) والثاني انه لايمكن ان يتواجد شئ ما وفي الوقت نفسه لا يتواجد ( فلسفه نفسيه ) والثالث انه لايمكن لحكمين متضادين ان يكونا صحيحين ( فلسفه منطقيه )بعيدا عن ارسطو ونظرياته لفت نظري تناقضا فجا وانا اقرأ قصه حياه السيده هدي شعراوي .. وهي لمن لا يعرفها ولدت في محافظه المنيا عام ١٨٧٩ ولانها كانت من الطبقه العليا فقد سمح لها بالتعليم في المنزل بعد ان حرمها والدها ( الصعيدي بثقافته الذكوريه ) من الخروج والتعليم مثل اخوها ..فحفظت القرآن الكريم والقراءه والكتابه واللغتين الفرنسيه والتركيه والفارسيه والخط والبيانو .. وزاد الطين بله ان اجبرها والدها من الزواج وهي في سن الثالثه عشر من ابن عمتها الذي يكبرها ب اربعين عامامعاناتها من شقيقها ووالدها وزوجها دفعها للثوره علي عصر الحريم الذي تعيشه فتحولت الي واحده من اهم الناشطات النسائيات الثوريات المصريات منذ نهايات القرن التاسع عشر وحتي منتصف القرن العشرين .. وتبنت الدفاع عن قضايا المرأه ووجودها واهميتها في المجتمع في كافه المجالات .. بل كانت اول امرأه في تاريخ مصر تقود المظاهرات عام ١٩١٩ وهي مؤسسه الاتحاد النسائي المصري عام ١٩٢٣ وكان من ابرز مافعلته انها خلعت البرقع ( غطاء الوجه وقتها ) علنا في احدي محطات القطارات وشجعت النساء علي ان يفعلن مثلها وانشأت اول مدارس لتعليم الفتيات وحاربت حتي رفعت سن الزواج لهن الي ١٦ سنهكل هذا النضال لقضايا المرأه لم يشفع لها .. فسقطت في اول اختبار حقيقي يمس عائلتها ..وقع ابنها محمد علي شعراوي باشا في حب (المشخصاتيه ) فاطمه سري .. وتزوجها سرا زواجا عرفيا وحملت منه وانجبت الطفله ليلي .. ما ان علمت هدي شعراوي بالقصه حتي سقطت كل اقنعتها ونسيت كل مانادت به من حقوق المرأه وجن جنونها .. حاولت رشوه فاطمه سري لكن الاخيره تمسكت بزوجها .. هددتها ببوليس الاداب وبكل الطرق المشروعه والغير مشروعه دون جدوي .. رفعت قضايا ضدها لانكار نسب الطفله واتهمتها بالدعاره وحاولت رشوه القاضي ..تولي قضيه فاطمه سري وانبري للدفاع عنها فكري باشا اباظه وكان إنذاك عضوا بمجلس الامه ونقيبا للصحفيين وكسب لها القضيه ونسب الطفله لابيها ذو الحسب والنسب .. لكن هدي شعراوي لم تستسلم للهزيمه فاستولت ع حفيدتها الطفله ليلي لتعيش معها في القصر وتحرمها من امها ( المشخصاتيه ) طول العمر بل وتجبر ابنها علي طلاقها والزواج مره اخري من عائله ارستقراطيه نكايه في فاطمه سريالم اقل لكم ( حيدا عن ظهري بسيطه ؟؟ )