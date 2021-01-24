ولي العهد السعودي: سنضخ استثمارات جديدة بـ2 تريليون ريال

قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إن صندوق الاستثمارات العامة حقق في السنوات الماضية إنجازات اقتصادية ضخمة بما يقارب تريليون ريال بانتهاء عام 2020.وأكد ولي العهد السعودي خلال كلمة له مساء اليوم بخصوص صندوق الاستثمارات العامة، انه يستهدف استحداث مليون و800 ألف وظيفة جديدة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وأضاف "يستهدف صندوق الاستثمارات العامة ضخ استثمارات في مشاريع جديدة تصل إلى 2 تريليون ريال"، مشيرا الى أنهم يستثمرون في المستقبل بصندوق الاستثمارات العامة، ونهضة المملكة.وشدد ولي العهد السعودي على أن صندوق الاستثمارات العامة ليس ذراعا للمملكة فحسب، بل محركًا أساسيًا لتنويع الاقتصادات وخلق الوظائف.