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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد «أيام قرطاج».. روضة عبد الله تطرح كليب «إنت حلم» (فيديو)

الأحد 24/يناير/2021 - 08:02 م
روضة عبد الله
روضة عبد الله
حسن أمين
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أطلقت الفنانة التونسية روضة عبد الله، أجدد أعمالها الغنائية "إنت حلم" بشكل فيديو كليب مصور، بعد تقديمها في حفل ختام أيام قرطاج السينمائية في تونس.

"إنت حلم" أغنية جديدة فاجأت بها روضة جمهورها التونسي بعرضها لايف لأول مرة في حفل ختام مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الحادية والثلاثين في العاصمة التونسية، وتخطف بها مسامع محبيها لرحلة لمكلوت سحر السينما والفن والأمل، وقررت إطلاقها في بدايات العام الجديد بشكل فيديو كليب جديد.

وتتغنى روضة خلالها بكلماتها، وألحان منى شطورو وتوزيع رياض بدو، وتتعاون خلالها مع مقام للإنتاج، وأطلقتها عبر بث مباشر على منصة أراتوك للمحتوى الموسيقي العربي، كما تعيدها "إنتِ حلم" إلى الساحة الفنية بعد 7 شهور مرت منذ إطلاق آخر أغانيها "ساعات"، التي كتبتها أيضًا وتعاونت خلالها مع الملحنة منى شطورو.

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