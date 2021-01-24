«المركزي» يؤكد ضرورة الاعتماد على «IBAN» في التحويلات البنكية

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، كتابا دوريا بخصوص التعليمات الخاصة بتنفيذ خدمة التحويلات بالجنيه المصري.وأكد المركزي ضرورة تفعيل الاعتماد على الحساب المصرفي iban تمهيدا لإلزام البنوك باستخدامه في تنفيذ جميع التحويلات في مرحلة لاحقة خاصة فيما يتعلق بتأكد البنك من صحة بيانات المستفيد.ولفت المركزي إلى أن المقصود بالتحقق من صحة البيانات هو أن يتم ذلك وفقا لإجراءات التحقق المعتادة والإجراءات الداخلية السارية.