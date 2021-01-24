أعمدة إنارة جديدة وصيانة للكشافات ورفع 85 طن مخلفات بالمنيا

واصلت الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة المنيا تنظيم الحملات المكثفة في مجالات النظافة ورفع المخلفات وصيانة وتركيب أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق حيث نجحت في تركيب عدد من أعمدة الإنارة ورفع 85 طن من المخلفات لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.قال حمادة جمعة رئيس قرية دمشير، أن قسم النظافة بالقرية قام اليوم بحملة نظافة مكثفة شملت منطقة الكوم الأحمر حيث تم رفع المخلفات من مدخل القرية ومنطقة الاثار ونقاط التجمع الموجودة.وفى سياق متصل تم رفع نواتج تطهير ترعة منشية الدهب بقرية ههيا وتمشيط الطريق المؤدى إلى عسير، ورفع ٢٥ طنا من المخلفات والقمامة والأتربة لتوفير بيئة صحية للمواطنين.وأضاف هشام الضوى رئيس قرية بنى أحمد الغربية أن قسم البيئة بالقرية قام برفع ما يقرب من ١٥طن من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، كما واصل قسم الإنارة أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بالقرية حيث تم عمل صيانة للكشافات بقرية دير عطية.وأوضح محمد جاد رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان قيام قسم الإنارة بقيادة عبد التواب عبد الفني بزراعة ٣ أعمدة جديدة بطريق طيبة طراد النيل لتوسعة الطريق تمهيدا لرصفه.كما قام قسم البيئة بقرية طوخ الخيل اليوم برفع 30 طنا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بقريه طوه والتوابع، لرفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع أول بأول لتوفير بيئة صحية للمواطنين.ورفع قسم البيئة بقرية البرجاية اليوم برفع نقاط التجمع بالقرية والتوابع وتم رفع ما يقرب من ١٥طن من المخلفات والقمامة، كما واصل قسم الإنارة بالقرية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة بالشوارع والطرق الرئيسية بالقرية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا.