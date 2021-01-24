«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية عن نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا بنسبة 12.86%، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد 12.67%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 13.24%، وأقل عائد 12.75%، ومتوسط العائد 13.13%.كان البنك المركزي طرح أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح الأول 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وبلغت قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.