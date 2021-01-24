مصرع سائق إثر انقلاب سيارته بالمنوفية

استقبل مستشفى شبين الكوم التعليمي جثة سائق سيارة نقل لقي مصرعه على طريق طملاي شبين الكوم في حادث مروع، بعد انقلاب سيارته من أعلى الطريق، وفشلت محاولة إنقاذه وتوفي في الحال.وكان قد تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مدير إدارة المرور، يفيد بانقلاب سيارة نقل بأرقام "م ي س 9531"، ووفاة سائقها أحمد محروس غنيم والمقيم قرية البتانون دائرة مركز شبين الكوم.بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة النقل من أعلى الكوبري، بمنطقة زراعية، وتم الإبلاغ عن الحادث عن طريق الأهالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستخراج تصريح الدفن.