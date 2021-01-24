السعودية: صندوق الاستثمارات العامة يرفع أصوله لـ4 تريليونات ريال بحلول 2025

أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى الضعف إلى 4 تريليونات ريال بحلول 2025.وأعلن الأمير محمد بن سلمان، عن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، موضحا أن صندوق الاستثمارات ملتزم بضخ 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد السعودي، متابعا: أطلقنا العديد من القطاعات الحيوية والمشاريع الاستثمارية في السعودية.وأضاف ولى العهد السعودى، أن صندوق الاستثمارات ضاعف أوصوله إلى 1،8 تريليون ريال، مشيرا إلى أن صندوق الاستثمارات ساهم في تحقيق الاستدامة المالية للاقتصاد السعودي.