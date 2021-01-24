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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

هل يجوز للزوجين القادرين على الإنجاب إجراء عملية التعقيم؟

الأحد 24/يناير/2021 - 10:53 م
الإنجاب
الإنجاب
إسلام جمال
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ازداد الحديث عن تحديد النسل، وذلك بعد كلام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، خلال افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي.

وقال الرئيس السيسي، خلال خطابه: "أخبار تحديد النسل إيه؟ أطالبكم وتطالبوني ولا تعملوا اللي إنتم عايزينه وتقولوا خلاص زي ما بتقولوا أخبار التعليم إيه.. إحنا بنمشي في كل القطاعات منقدرش نسيب قطاع".

وهناك اتجاه كبير لمواجهة الحكومة لخطر الزيادة السكانية، حيث أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تحديد النسل، من أجل التمتع بالرخاء والنمو الاقتصادى الذى تشهده البلاد.

ويتساءل البعض عن هل يجوز التعقيم من أجل تحديد النسل، ورأى الدين في الأمر، حيث أشار الدكتور محمد سالم أبوعاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر قناة "dmc"، أنه يوجد عدة أراء للفقهاء.

وقال أبوعاصى إن الرأى الأول يقول إن ذلك لا يجوز لأن فيه قطعًا للنسل وامتداد الحياة، والثانى على العكس تمامًا من ذلك حيث يقول إن ذلك يجوز لأنه لم يرد فى الكتاب والسنة ما يمنع أن الإنسان يمنع نسله تمامًا والأصل فى الأشياء الإباحة".

وأضاف "أبوعاصي" أن الرأى الثالث يقول إن التعقيم يجوز لعلة مرضية عضوية جنسية نفسية، فلا مانع من إجراء التعقيم.

وردًا على سؤال الشيخ خالد الجندى القائل: "إنه يجوز للزوج والزوجة القادران على الإنجاب ولكنهما اتفقا منذ البداية على عدم الإنجاب ذلك يجوز؟، فرد الدكتور سالم أبوعاصى قائلًا: "نعم يجوز".

ولفت "أبوعاصى" إلى أن هذه فتوى شخصية ليس لعموم المجتمع، وتابع: "يعنى مش المجتمع كله يعمل تعقيم ومش هنخلف.. إنما نحن فى هذه الحالة نفتى فى مسألة شخصية لكن لو أصبح أمرًا عامًا هذا يضر بمصلحة البلاد وهنا يتدخل ولى الأمر بالمنع أو الجواز".

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