«المستثمرين»: المشروعات القومية قاطرة لتنمية مصر

أشاد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستصلاح وزراعة 100 ألف فدان في سيناء.وقال الشندويلي في تصريح لـ"الدستور"، إن المشروعات القومية تعتبر قاطرة لتنمية مصر، بالإضافة إلى توفيرها عدد كبير من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن توطين الصناعات، التى تؤدي إلى زيادة الناتج المحلي.وأشار إلى أن اهتمام الحكومة بتنمية سيناء سيؤدي إلى جذب المستثمرين الوطنيين وتدشين صناعات كبرى على أرض سيناء.