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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

4 مصابين في حادث تصادم ببنى سويف

الأحد 24/يناير/2021 - 07:47 م
حادث تصادم ببنى سويف
حادث تصادم ببنى سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أصيب 4 أشخاص في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم الأحد، إثر تصادم "أتوبيس" بحاجز الرصيف، بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث سير إثر تصادم حافلة نقل ركاب "أتوبيس" بحاجز الرصيف، أمام أحد مصانع الحديد بطريق "الكريمات" الصحراوي الشرقي ببني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف عوض، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه إصابة كلًا من: مسعد ثروت عبد الفتاح 28 سنة، عامل، مقيم محافظة قنا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وأحمد محمد كامل، 23 سنة، حلاق، مقيم محافظة المنوفية، مصابًا بجرح قطعي باليد اليمنى، وحسن أحمد يونس، 22 سنة، مقيم محافظة قنا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، وإسلام محمود محمد، 20 سنة، مقيم محافظة الأقصر، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات.

ووجه مدير عام المستشفى، بسرعة إسعاف المصابين على الفور، وتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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